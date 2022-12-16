Чиновникам Катара хотят запретить посещать Европарламент из-за коррупционного скандала 16 декабря, 07:17 Высокопоставленные руководители ассамблеи обсудят возможный запрет для должностных лиц Катара (Фото:European Parliament/Facebook)

Европейский парламент рассмотрит запрет должностным лицам Катара посещать свои помещения в ответ на расследование по поводу коррупции. Это стало самым большим скандалом в истории учреждения.

Об этом сообщает The Guardin.



«Не будет никакого иммунитета, никакого подметания вещей под ковер, не будет обычного бизнеса», — сказала глава Европейского парламента Роберта Мецолла.

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Президент Европарламента заявила, что высокопоставленные руководители ассамблеи обсудят возможный запрет для должностных лиц Катара. В ответ на расследование бельгийской полиции, приведшее к обвинению четырех человек в отмывании денег и коррупции, будет реализован пакет «широкомасштабных реформ».

На вопрос, запретит ли она представителям Катара или другим чиновникам, причастным к скандалу, входить в парламент, Мецола ответила, что это один из вопросов, который она собирается немедленно поставить на конференцию президентов.

Катар в свою очередь отрицает какие-либо правонарушения в связи с расследованием, в ходе которого полиция изъяла почти 1,5 миллиона евро наличными.

Запрет чиновникам посещать помещения Европейского парламента является редким шагом, хотя представители российских компаний, многие из которых имеют связи с Кремлем, не допускают к зданиям ассамблеи в Брюсселе и Страсбурге с июня из-за войны против Украины.

9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива путем взяток или дорогих подарков. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходит финальная стадия чемпионата мира по футболу.