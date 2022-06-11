В Северной Корее впервые на должность министра назначили женщину 11 июня, 20:56 Цей матеріал також доступний українською Чхве Сон Хуэй (Фото:U.S. Department of State via wikipedia)

В Северной Корее впервые на должность министра назначили женщину — министром иностранных дел стала Чхве Сон Хуэй, которая была главным переговорщиком по ядерным вопросам.

Об этом сообщает CNN.

Ее назначение произошло в период напряженности на Корейском полуострове, поскольку Северная Корея агрессивно наращивает свою программу испытаний оружия вопреки санкциям Организации Объединенных Наций. Только в этом году Северная Корея произвела 17 запусков ракет, в том числе два успешных испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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Кроме этого, КНДР предположительно готовится провести седьмое ядерное испытание, которое станет первым с 2017 года. Международное агентство по атомной энергии заявило, что ситуация вокруг ядерной программы Пхеньяна «вызывает беспокойство».

Кто такая Чхве Сон Хуэй?

Она родилась в 1964 году в Пхеньяне, дочь бывшего премьер-министра Чхве Эн Рима. В первый раз она появилась в средствах массовой информации в 1997 году как переводчик северокорейских делегатов на четырехсторонних ядерных переговорах. В 2018 году она сопровождала северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммитах в Сингапуре и через год в Ханое. В своем последнем заявлении в марте прошлого года она потребовала от США прекратить «враждебную политику» в отношении Северной Кореи, включая совместные учения с Южной Кореей.

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