«Соревнование за внимание Запада». Пономарев прокомментировал признание Навальным, что Крым украинский 23 февраля, 16:21 Российский оппозиционер Алексей Навальный принимает участие в заседании суда по его делу по видеосвязи, находясь в колонии, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Radio NV прокомментировал признание российским оппозиционером Алексеем Навальным, что Крым украинский.

«Прежде всего, конечно, наиболее популярная шутка сейчас в российских оппозиционных соцсетях, что наконец Крым стал бутербродом. Раньше он был не бутербродом, который можно вернуть в Украину, а сейчас Навальный признал, что это бутерброд», — сказал Пономарев в эфире Radio NV.

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Он также отметил, что, вероятнее всего, это писал не Навальный, а его команда, которая сейчас находится в Литве, согласовшая заявление со своим лидером.

«Да это нет никакой разницы. Главная причина того, что эти тезисы появились — это то, что сейчас происходит очень существенная конкуренция, соревнование между российскими оппозиционерами за внимание Запада, статус признанной будущей власти», — убежден бывший депутат Госдумы РФ.

Пономарев отметил, что сейчас все понимают, что война закончится поражением путинского режима, и на смену ему должно явиться «нечто другое». По его словам, Запад рассматривает несколько сценариев подобных изменений.

Один из них заключается в том, что Запад признает так называемых системных либералов, таких как глава правительства РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко или министр финансов РФ Алексей Кудрин, которые связанны с Путиным, но «формально относятся к другим взглядам».

Бывший депутат Госдумы РФ считает, что такого рода избранник Запада прекратит войну, но сохранит систему, которая даст стабильность и предсказуемость всех будущих событий.

«Другой сценарий — это сценарий революционного, кардинального изменения системы. Там есть Ходорковский, Каспаров, Навальный. И, конечно, там наш съезд народных депутатов, который сейчас собирается в Польше. Здесь есть определенное соревнование», — сказал Пономарев.

Он подытожил, что Навальный таким образом только напоминает о том, что он существует.

«Он самый известный, самый заметный лидер российской оппозиции, но, с точки зрения международного общества, он и более привлекателен, потому что занимает наиболее империалистическую позицию. Это определяет самые маленькие изменения с учетом результата», — считает бывший депутат Госдумы.

20 февраля пресс-служба Алексея Навального опубликовала текст политика под названием 15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране.

«Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать. Практически все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их смену в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос», — отметил российский оппозиционер.

В одном из пунктов Навальный призвал «оставить Украину в покое», дать нам возможность развиваться так, как хочет наш народ, прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины.

Ранее после оккупации Крыма Навальный заявлял, что теперь Крым де-факто «принадлежит» России, и реалии якобы таковы, что Крым является частью РФ и никогда уже не вернется в Украину. «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?» — говорил он.