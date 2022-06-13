Четыре страны ЕС отчаянно пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение — публицист 13 июня, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Позицию России в ЕС активно поддерживает, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что четыре страны в Евросоюзе пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение.



По его словам, это Франция, Германия, Италия и Венгрия.

«Четыре этих страны играют на стороне Путина и тем самым отчаянно пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение», — сказал Пионтковский, подчеркнув, что такое соглашение стало бы «фиксацией еще одного этапа захвата Украины».

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Публицист подчеркнул, что цель войны Путин не менял с первого дня вторжения — это ликвидация украинской государственности и он «уже поднялся на высшую возможную степень эскалации».

«Сейчас он хочет достигнуть этой цели захватом Херсонской и Запорожской областей, навязыванием Украине капитулянтского мира, который, кроме потерь территорий, вызовет ещё и глубочайший кризис в украинском обществе. Когда Путин ведёт войну на уничтожение, надо думать не об эскалации конфликта, а о максимально возможной помощи Украине», — сказал он.

Также Пионтковский раскритиковал утверждение, что Украина якобы должна согласиться на нейтральный статус.

«Нейтральный статус в чём? В войне, которая направлена на уничтожение Украины? Никогда она этого не сделает», — заявил публицист.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня.

Это будет первый визит Шольца, Макрона и Драги в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы «сохранить лицо Путину».

Как пишут немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

В то же время итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;



переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану, только после этого должен состояться вывод российских войск с территории Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер Венгрии Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и отказался поддерживать эмбарго на российские нефть и газ. 3 июня ЕС окончательно одобрил шестой пакет санкций против России, но долго его откладывал из-за позиции Будапешта.

Также Венгрия заявляла о готовности платить за российский газ в рублях. Президент Владимир Зеленский ответил, что Орбану в конце концов придется избрать между РФ и остальным миром. 2 июня вице-президент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС.

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