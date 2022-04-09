Около 25% воевавших в Украине российских войск уже небоеспособны — CNN

9 апреля, 19:35
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Сожженная техника российских оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Сожженная техника российских оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Четверть российских войск, вовлеченных в полномасштабную войну России против Украины, уже недееспособны, сообщает CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

По его словам, это связано со значительными потерями и плохой материально-технической базой и проблемами с обеспечением.

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По данным издания, накануне полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия разместила около 120 батальонных тактических групп (БТГ) на украинских границах.

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Через шесть недель войны около 29 из них фактически стали небоеспособными, сказал чиновник.

Сейчас Россия проводит перегруппировку и объединение остатков нескольких групп для продолжения наступления на Украину.

Ранее издание АВС News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщало, что Россия потеряла от 15% до 20% боевой силы, которую она выставила против Украины с начала полномасштабного вторжения.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты за время полномасштабной войны потеряли 19,1 тысячи военных и тысячи единиц техники.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Войска РФ CNN Российские военные Война России против Украины Боевые потери

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