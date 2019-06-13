Четкие сигналы: посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского
Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля.
Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах, возможно, в августе, сообщает Укринформ.
«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», — отметил посол.
Вместе с тем он подчеркнул, что важно не только дата, но и содержание переговоров.
Чалый отметил, что посольство Украины в США работает вместе с МИД и Администрацией президента над подготовкой «именно содержательного визита в Соединенные Штаты».
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтонс официальным визитом.