Четкие сигналы: посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского Сегодня, 09:17 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Посол Чалый рассказал о «четких сигналахы» Трампа к Зеленскому Пресс-служба АП

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах, возможно, в августе, сообщает Укринформ.



«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», — отметил посол.

Вместе с тем он подчеркнул, что важно не только дата, но и содержание переговоров.

Чалый отметил, что посольство Украины в США работает вместе с МИД и Администрацией президента над подготовкой «именно содержательного визита в Соединенные Штаты».

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтонс официальным визитом.

