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Четкие сигналы: посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского

Сегодня, 09:17
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Четкие сигналы: посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского - фото

Пресс-служба АП

Посол Чалый рассказал о «четких сигналахы» Трампа к Зеленскому

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах, возможно, в августе, сообщает Укринформ.

«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», — отметил посол.

Вместе с тем он подчеркнул, что важно не только дата, но и содержание переговоров.

Чалый отметил, что посольство Украины в США работает вместе с МИД и Администрацией президента над подготовкой «именно содержательного визита в Соединенные Штаты».

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтонс официальным визитом.

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Теги:   Валерий Чалый США Владимир Зеленский Дональд Трамп

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