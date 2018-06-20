Чешские депутаты просят освободить Сенцова и всех украинцев – открытое письмо Кремлю

Депутаты пяти чешских оппозиционных партий, представленных в парламенте, призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 политзаключенных-украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Об этом идет речь в открытом письме чешских парламентариев, которое они передали в российское посольство в Праге, сообщает чешское издание Denik.

"Единственное преступление Сенцова состоит в том, что он открыто выступает против российской агрессии в Крыму и оккупации своей родины. Я считаю совершенно неприемлемым, когда кто-то осужден исключительно за выражение своего политического мнения", - заявил Ян Липавский, один из 25 депутатов, подписавших обращение.

Чешская оппозиция также намерена обратиться к остальным парламентским партиям с призывом принять единое обращение к России по делу Сенцова, который уже более месяца голодает в российской колонии.

Ранее с аналогичным призывом к Москве обратились выдающиеся иностранные и российские режиссеры, Европарламент и Европейский союз, назвавший процесс против Сенцова "нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости", а также Госдепартамент США.

До сих пор Кремль отвергал все подобные обращения.

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Тем временем влиятельная американская газета The New York Times посвятила редакционный материал делу Сенцова, отметив, что он заслуживает "полной поддержки Запада, поскольку рискует жизнью", чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека в РФ и ответственности Кремля за агрессию в Украине.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

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