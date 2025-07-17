Партнеры почти на треть увеличили взносы в чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Украине

Страны-партнеры с начала 2025 года увеличили взносы в чешскую инициативу (Фото: REUTERS/Fabian Bimmer)

Партнеры Украины с начала 2025 года на 29% увеличили финансирование чешской инициативы по поставкам боеприпасов для ВСУ . Об этом сообщил директор Агентства международного сотрудничества при Министерстве обороны Чехии Алеш Витечка, пишет Reuters .

По его словам, с начала года Украина уже получила 850 тысяч артиллерийских снарядов в рамках этой программы.

В число стран, которые увеличили финансирование чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине, вошли Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания. Как отметил Витечка, именно страны-доноры решают, какие закупки поддержать и по какой цене, а проверку поставщиков осуществляют отдельные государства.

Он уточнил, что с начала 2025 года в рамках инициативы Украина получила уже 850 тысяч артиллерийских боеприпасов, из которых 320 тысяч — калибра 155 мм. Для сравнения, в течение всего 2024 года поступило 1,5 миллиона снарядов, в том числе 500 тысяч калибра 155 мм.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины — что известно

Впервые о возможности приобрести для Украины 800 тысяч снарядов заявил президент Чехии Петр Павел 17 февраля 2024 года. Он сказал, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 — калибра 122 миллиметра. Павел не назвал стран, которые согласны продать снаряды. К его инициативе присоединился ряд европейских государств.

Представитель украинского силового блока сообщил NV, что снаряды планируют приобрести из Южной Кореи и из ЮАР. Стоимость контракта составляет около $2 млрд.

К чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединились около 20 стран, в частности Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Испания и Словения.