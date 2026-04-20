Чехия предоставила Украине значительную помощь в рамках инициативы по поставке боеприпасов , однако сейчас проекту не хватает финансирования. Об этом пишет iROZHLAS в понедельник, 20 апреля.

«Благодаря этой инициативе Украина получила почти два миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. Наряду с дронами это остается ключевым боевым средством на украинско-российском фронте. А вклад чешской инициативы составляет около 45 процентов всех боеприпасов», — отметил редактор газеты Hospodářské noviny, специализирующейся на ЕС, Ондрей Гоуска.

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Как сказано в материале, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после возвращения к власти в 2025 году решил продолжать инициативу по поставке Украине боеприпасов, однако без чешского финансирования.

iROZHLAS, ссылаясь на данные из таблиц Кильского института мировой экономики, пишет, что объем чешской помощи Украине в последнее время уменьшился, а также сократился объем финансирования в рамках инициативы по поставке боеприпасов. Как отмечается в материале, страны-участницы инициативы, крупнейшими из которых являются Германия, Нидерланды и Дания, проявляют меньшую готовность делать взносы.

Гоуска отметил, что это связано с в частности проблемами в экономике, последствиями войны на Ближнем Востоке или нежеланием самой Чехии инвестировать в свою инициативу.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины — что известно

Впервые о возможности приобрести для Украины 800 тысяч снарядов заявил президент Чехии Петр Павел 17 февраля 2024 года. Он сказал, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 — калибра 122 миллиметра. К его инициативе присоединился ряд европейских государств.

Представитель украинского силового блока сообщал NV, что снаряды планируют приобрести из Южной Кореи и из ЮАР. Стоимость контракта составляла около $2 млрд.

К чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединились около 20 стран, в частности Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Испания и Словения.

В феврале 2026 года Петр Павел заявил, что с момента создания инициативы Украина получила 4,4 млн крупнокалиберных снарядов, из которых менее 2 млн — в 2025 году.