Черноморский флот РФ прижался к побережью Крыма после серии потерь — Минобороны Британии 16 августа, 10:00 Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективностью контроля над морем (Фото:Крым.Реалии)

По информации Министерства обороны Великобритании, корабли Черноморского флота РФ продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что такая ситуация «контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года».

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«Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман, крейсер Москва, значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный», — отмечается в сообщении.

В британском Минобороны подчеркнули, что ограниченная эффективность Черного флота подрывает общую стратегию вторжения России отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована.

«Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска России в другом месте», — добавили в ведомстве.

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