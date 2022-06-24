Большой шанс уничтожить. Военный эксперт объяснил, почему Черноморский флот не захватит Одессу 24 июня, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Предупреждение о минировании на одесском пляже (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ объяснил, почему Черноморский флот не захватит Одессу.



«Теоретически — да, это возможно. Кстати, я был бы очень приятно удивлен, если бы Черноморский флот отправился в сторону нашего побережья. Почему? Потому что как только они вошли в зону поражения наших противокорабельных комплексов, то мы могли бы спокойно нанести огневой удар еще и по кораблям Черноморского флота», — сказал он.

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По словам Жданова, именно поэтому корабли Черноморского флота никуда не двигаются.

«Они там стоят в акватории Черного моря и готовятся к нанесению ракетных ударов по нашей территории. И боятся заходить в зону вероятного поражения противокорабельного ракетного комплекса, расположенного у нас, как сказал министр Резников, на боевом дежурстве», — отметил эксперт.

23 июня в небе над Одесской областью сбили две крылатые ракеты.

22 июня оккупанты дважды атаковали Одесскую область ракетами. Обе были уничтожены подразделениями ПВО.

20 июня в результате ракетного удара РФ, нанесенного по Одессе погиб мирный житель. Город был обстрелян ракетами с Черного моря.



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