Черноморский флот РФ готовится осуществить блокаду Украины — разведка Британии 26 июля, 09:17 После приостановления зерновой сделки Черноморский флот РФ готовится осуществить блокаду Украины (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

После выхода России из зерновой инициативы Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию, готовясь осуществить блокаду Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 26 июля.

По данным отчета, российский корвет Сергей Котов был размещен в южной части Черного моря, и осуществлял патрулирование морского пути между Босфором и Одессой.

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Разведчики предполагают, что существует реальная возможность того, что именно этот корабль станет частью тактической группы для перехвата торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Зерновая сделка, по мнению британской разведки, смягчила участие Черного моря в войне России против Украины. Однако теперь существует потенциал для роста интенсивности и масштабов боевых действий в регионе.

25 июля Минобороны страны-агрессора России сообщило о якобы атаке Вооруженными силами Украины патрульного корабля Сергей Котов двумя безэкипажными катерами.

Патрульный корабль проекта 22160 типа Сергей Котов является четвертым корветом из серии российских патрульных кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.

30 июля 2022 года состоялись подъем флага и принятие в боевой состав ЧФ ВМФ России.

20 июля 2023 года Минобороны Украины предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Таким образом украинское министерство ответило на угрозы России в адрес гражданских судов, которые будут направляться в украинские порты. Накануне в среду, 19 июля, Россия заявила, что будет считать их «военными целями».

За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

