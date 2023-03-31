Просят признать неконституционным. Депутаты обратились в Конституционный суд относительн соглашения Украины и РФ о Черноморском флоте 31 марта, 17:46 Конституционный суд просят признать неконституционным Соглашение о Черноморском флоте РФ (Фото:КСУ)

31 марта 49 нардепов направили в Конституционный суд представление о соответствии Конституции Украины Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года.



Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда.

«Субъект права на конституционное представление считает, что обжалуемое Соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона Украины, а также утверждает, что указанное Соглашение противоречит принципам обеспечения национальной безопасности. Кроме того, народные депутаты Украины отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания. Следовательно, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть основания для признания Соглашения неконституционным», — отмечается в сообщении.

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Среди народных депутатов, поставивших подписи под представлением в КС Михаил Радуцкий (фракция Слуга народа), Ирина Фриз (Европейская солидарность), Ярослав Юрчишин (Голос), Лариса Билозир (группа Довіра), Оксана Савчук (внефракционная).

Соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (в СМИ его часто называют Харьковскими соглашениями) — соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно соглашению срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет свое мнение.

Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины и Госдумой РФ 27 апреля 2010 года.

Соглашение было денонсировано (прекращено – ред.) в одностороннем порядке Государственной думой РФ 31 марта 2014 года после оккупации Крыма.

