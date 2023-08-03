«Хватит этой войны». Блинкен обратился ко всем странам ООН из-за российского шантажа в Черном море

3 августа, 20:26
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все страны-участницы ООН выступить с объединенной позицией, чтобы заставить страну-агрессора Россию прекратить блокирование экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает CNN.

«Каждый член этого совета, каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве: хватит. Хватит использовать Черное море в качестве шантажа. Хватит обращаться с самыми уязвимыми людьми в мире как с рычагом воздействия. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны», — заявил Блинкен.

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Он добавил, что укрепление продовольственной безопасности необходимо для реализации видения Устава Организации Объединенных Наций.

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17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения. Вместе с тем Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Российский диктатор Владимир Путин позже заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия ООН Черное море Госдеп Энтони Блинкен

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