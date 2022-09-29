Черногория высылает шестерых дипломатов РФ

29 сентября, 20:13
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Флаг Черногории (Фото:Lassi Kurkijärvi/flickr)

Флаг Черногории (Фото:Lassi Kurkijärvi/flickr)

Министерство иностранных дел Черногории в четверг, 29 сентября, объявило шестерых сотрудников посольства России персонами нон грата.

В ведомстве уточнили, что это связано с их деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениях взаимного уважения и взаимопонимания между двумя странами.

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О каких именно нарушениях идет речь, а также кто был объявлен персонами нон грата, в МИД Черногории пока не уточнили.

https://twitter.com/MFA_MNE/status/1575514964944732167?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1575514964944732167%7Ctwgr%5E57dc0a7959357fda5fab4bb643120ccfc375492d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F09%2F29%2F7369695%2F

11 сентября в Министерстве иностранных дел Черногории предложили приостановить действие безвизового соглашения с Россией.

В случае поддержки правительством Черногории этой инициативы россияне смогут въезжать в страну только при наличии визы. Соглашение о безвизовых поездках граждан РФ и Черногории действует между странами с 2008 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Черногория

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