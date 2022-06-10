Правительство приняло решение. Черногория предоставит Украине помощь, в том числе военную 10 июня, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Черногория заявила, что предоставит Украине помощь (Фото:jorono/pixabay.com)

В четверг, 9 июня правительство Черногории приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Об этом сообщает RTCG.

В Минобороны страны заявили, что речь идет о продолжении поддержки сохранения целостности и суверенитета Украины.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что с начала войны в Украине и по сей день Черногория, как полноправный член НАТО и кандидат в ЕС, а также искренний друг украинского народа, осуждает неоправданное и незаконное вторжение страны-агрессора России.

Видео дня

Читайте также: Лавров отменил визит в Сербию после решения трех стран закрыть небо для его самолета

«Военная и гуманитарная помощь, оказанная Черногорией, является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и непрерывной преданности общим действиям против недемократических принципов», — заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что конкретная помощь будет рассмотрена в ближайший период в сотрудничестве с украинской стороной и партнерами с целью предоставления необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украине.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.