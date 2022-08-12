Объявили персоной нон грата. Черногория высылает российского дипломата из страны

12 августа, 17:40
Черногория решила выслать российского дипломата из страны (Фото:lenahelfinger/pixabay.com)

Черногория решила выслать российского дипломата из страны (Фото:lenahelfinger/pixabay.com)

Министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата российского дипломата.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве заявили, что приняли данное решение из-за деятельности дипломата, что противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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Ноту вручили послу страны-агрессора Владиславу Масленникову.

Дипломат должен покинуть территорию страны в течение семи дней.

В июле замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Черногория Персона нон грата

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