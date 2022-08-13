Черногория объявила дипломата из посольства РФ персоной нон грата

13 августа, 15:13
Флаг Черногории (Фото:lenahelfinger/pixabay.com)

Флаг Черногории (Фото:lenahelfinger/pixabay.com)

Министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата дипломата из посольства РФ.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что деятельность российского дипломата противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Согласно части первой настоящей статьи, государство пребывания может в любое время объявить кого-либо из членов дипломатического персонала представительства персоной нон грата без обязательств мотивировать свое решение.

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Ноту об этом решении вручили 12 августа российскому послу Владиславу Масленникову. Он должен покинуть Черногорию в течение семи дней.

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Черногория Персоны нон грата

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