Зеленский заявил, что РФ пытается уничтожить все суда в Черном море, независимо от страны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Черное море остается заблокированным для экспорта сельскохозяйственной продукции, а Россия пытается уничтожить все суда, независимо от страны.

Об этом он заявил во время общения с прессой в Дании вместе с премьер-министром Метте Фредериксен в среду, 11 ноября.

Зеленский отметил, что российские ракетные атаки и удары беспилотниками создают угрозу судоходству в Черном море. Поэтому для защиты аграрного экспорта Украина считает необходимым обеспечить сопровождение судов.

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По словам главы государства, Киев совместно с международными партнерами прорабатывает соответствующие инициативы, в частности с использованием различных типов дронов. Президент надеется, что эти проекты удастся воплотить в жизнь в ближайшее время.

Удары РФ по судам в Черном море — главное

С начала октября 2026 года Россия усилила удары по гражданским транспортным судам у границ стран НАТО в акватории Черного моря, в частности вблизи Румынии и Болгарии.

Так, в этом месяце в результате атак погибли или пропали без вести 34 моряка. По меньшей мере восемь судов были поражены российскими беспилотниками. Четыре из них затонули.

В общей сложности в 2026 году в Черном море было атаковано 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, тогда как в Ормузском проливе подтверждено 24 смертельных случая.

25 октября издание Financial Times назвало Черное море самым опасным судоходным маршрутом в мире.