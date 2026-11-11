Зеленский заявил, что РФ пытается уничтожить все суда в Черном море, независимо от страны

11 ноября, 12:35
Google Читайте NV в Google
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Черное море остается заблокированным для экспорта сельскохозяйственной продукции, а Россия пытается уничтожить все суда, независимо от страны.

Об этом он заявил во время общения с прессой в Дании вместе с премьер-министром Метте Фредериксен в среду, 11 ноября.

Зеленский отметил, что российские ракетные атаки и удары беспилотниками создают угрозу судоходству в Черном море. Поэтому для защиты аграрного экспорта Украина считает необходимым обеспечить сопровождение судов.

Реклама

По словам главы государства, Киев совместно с международными партнерами прорабатывает соответствующие инициативы, в частности с использованием различных типов дронов. Президент надеется, что эти проекты удастся воплотить в жизнь в ближайшее время.

Удары РФ по судам в Черном море — главное

С начала октября 2026 года Россия усилила удары по гражданским транспортным судам у границ стран НАТО в акватории Черного моря, в частности вблизи Румынии и Болгарии.

Читайте также:
Индия готова быть посредником в налаживании продовольственных коридоров в Черном море — Зеленский

Так, в этом месяце в результате атак погибли или пропали без вести 34 моряка. По меньшей мере восемь судов были поражены российскими беспилотниками. Четыре из них затонули.

В общей сложности в 2026 году в Черном море было атаковано 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, тогда как в Ормузском проливе подтверждено 24 смертельных случая.

25 октября издание Financial Times назвало Черное море самым опасным судоходным маршрутом в мире.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Российская агрессия Черное море Владимир Зеленский

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies