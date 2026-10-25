Число погибших среди экипажей торговых судов в Черном море, оказавшихся в эпицентре противостояния между Россией и Украиной, в этом году превышает показатели смертности в регионе Персидского залива, хотя ситуация в районе Ормузского пролива привлекает значительно больше внимания мирового сообщества, сообщило издание Financial Times .

Экипажам нефтетанкеров, грузовых судов и зерновозов в Черном море угрожают атаки беспилотников, ракет или катеров, начиненных взрывчаткой, поскольку Россия и Украина усиливают борьбу за этот жизненно важный маршрут. По некоторым оценкам, количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает показатели в Персидском заливе, говорится в статье.

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«По моему мнению, находиться в Черном море и заходить в украинские порты — это почти самоубийство. Создается стойкое ощущение, что угроза жизни существует постоянно», — заявил изданию глава Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк.

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По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, в этом году в Черном море сбыло нанесены удары по более 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, в то время как в Ормузском проливе подтверждены 24 смертельных случая.

Некоторые суда попали под перекрестный огонь во время атак на порты, другие были неслучайными целями, отметило FT. По информации Ambrey, в третьем квартале фиксировалось в среднем более четырех атак в сутки.

Как отмечают представители отрасли, большинство судовладельцев не желают направлять свои суда в Черное море, где доходность ниже, чем в Персидском заливе, а риски для торговли значительно выше.

Издание приводит пример атак 15 октября на 37-летний химический танкер Wine Trader, который находился у побережья Румынии, ожидая груз из Молдовы и по которому ударили два беспилотника, и на и на химический танкер Yara J, который стоял на якоре у входа в Сулинский канал — примерно в 15 км от Wine Trader. На этой неделе Россия заявила о поражении еще пяти грузовых судов возле побережья Украины, а румынские власти сообщили, что 22 октября возле побережья этой страны был атакован еще один танкер, в результате чего трое моряков пропали без вести, а один погиб.

«Ситуация просто невероятная. По моему мнению, каждая атака на судно — это атака, цель которой — убийство… Если вы дважды попадаете в одно и то же место — в жилые помещения, значит, вы намерены убить», — отметил Сальваторе Адорно, представитель компании Sicilship, являющейся оператором Wine Trader.

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FT напоминает, что 23 октября президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в эскалации войны возле границ НАТО. Издание отмечает, что атаки на торговые суда и портовую инфраструктуру достигли пика своей интенсивности этим летом. По данным компании Ambrey, в период с июля по сентябрь было атаковано около 387 судов, что более чем в пять раз больше, чем в предыдущем квартале.

«Это совсем другой уровень. Я годами отслеживаю влияние войны на морскую торговлю, но ничего подобного еще не видела», — заявила Бриджит Диакун, директорка по исследованиям в Lloyd’s List Intelligence.

Одной из причин эскалации в статье называется украинская беспилотная кампания против российских судов, которая началась с попытки перекрыть поставки дизельного топлива из Крыма, но быстро распространилась на судоходство в Керченском проливе.

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В сентябре командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр сообщил, что за 11 недель Киев поразил более 300 российских судов: находящихся под санкциями танкеров и балкеров, перевозивших российское зерно.

В ответ Кремль усилил атаки на посещающие украинские порты суда и не уменьшает их интенсивность, хотя количество украинских ударов сократилось.

По данным Ambrey, за последние 45 дней 90% ударов по судоходству в Черном море нанесла Россия.

«Последствия этого очевидны в украинских портах Большой Одессы. По данным крупнейшего частного портового оператора Украины TIS, в прошлом месяце порт обслужил менее 10 судов по сравнению с примерно 400 в июле», — говорится в статье.

Аналитики по безопасности заявили FT, что после того, как Украина начала применять российскую тактику, удары стали более опасными для экипажей.

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Раньше Украина «целилась в грузовой коллектор или выводила из строя машинное отделение или руль», — сказал Томас Алекса, старший аналитик Ambrey. Теперь «подобно России, они атакуют мостки и жилые блоки», что может увеличить число жертв среди экипажа.

В середине сентября Совместный военный комитет, определяющий так называемые зоны «военного риска» для целей страхования, расширил самый высокий уровень угрозы с нескольких зон высокого риска почти на все Черное море, исключая только территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции. Однако после того, как суда в этих районах были атакованы, даже самые стойкие судоходные компании пересматривают торговлю на якорной стоянке Сулина у бассейна реки Дунай и болгарского побережья.

Страховщики сообщили FT, что военное страхование может достигать 15 процентов стоимости корпуса судна, что почти вдвое превышает ставку для судов в Персидском заливе. Поэтому судовладельцы используют более старые суда, которые, как правило, дешевле страховать, поскольку их корпуса стоят меньше, однако эти суда имеют более высокий риск задержания в европейских портах.

Тарас Высоцкий, министр сельского хозяйства Украины, заявил, что экипажи судов «действительно боятся» работать в таких условиях.

Украина перенаправила экспорт зерна через меньшие порты на Дунае, однако, по словам Высоцкого, полноценно использовать их мощности невозможно, поскольку они тоже постоянно подвергаются атакам.

Россия вынуждена перенаправлять зерно гораздо более дорогими маршрутами — через Балтийское море или из Владивостока на Дальнем Востоке. Кроме того, Москва начала защищать свои нефтетанкеры, натягивая на них сетки против дронов, и применяя более сложные методы подмены GPS-сигнала (спуфинга), чтобы избежать попадания украинских беспилотников.

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Согласно данным спутникового мониторинга судоходного брокера IFCHOR Galbraiths, в сентябре объем отгрузок из портов Черного и Азовского морей составил 201 тысячу тонн, что в шесть раз меньше предыдущего месяца.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в августе морской экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины упал до 1,4 млн тонн — это примерно на 75% меньше довоенных показателей.

«Наибольшая угроза заключается не в краткосрочных задержках перевозок, а в том, что будет происходить на полях следующей весной. Экспортная выручка покрывает расходы на горючее, семена и удобрения. Если порты будут заблокированы, а высокие затраты на логистику сведут операционную прибыль до нуля, у украинских фермеров — как малых, так и средних — просто не останется средств на посевную», — заявил в этом месяце Андрей Веревский, глава совета директоров крупного украинского экспортера подсолнечного масла компании Kernel.

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Из-за угроз для судоходства в Черном море Западной Африке и Индонезии придется искать других поставщиков.

Представитель одной из международных компаний, торгующих зерном, сообщил, что Индонезия, законтрактовавшая значительные объемы зерна в России на ближайшие три-четыре месяца, уже начала обращаться к поставщикам из Австралии из-за опасений, что российские грузы могут не поступить.