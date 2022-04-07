Россия уже создала прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна — Резников 7 апреля, 05:10 Цей матеріал також доступний українською Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с коллегами из Турции, Болгарии, Грузии, Польши и Румынии (Фото:Министерство обороны Украины)

Вторжение России в Украину повлекло за собой масштабный гуманитарный кризис, создав прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Во время онлайн-встречи с коллегами-министрами из Турции, Болгарии, Грузии, Польши и Румынии обсуждали региональные проблемы — такой формат с четырьмя странами НАТО состоялся впервые.

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«Нападение России уже вызвало масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства. Россия создает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и уже подверглись российским атакам, есть жертвы», — заявил Резников.

Он рассказал, что российский флот бросает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежавшие ВМС Украины до 2014 года, и де-факто — «это попытка совершения террористических актов против гражданских судов».

Среди прочего, страны также обсудили эвакуацию мирных жителей из зон боевых действий, обеспечение безопасности международного судоходства, возможные меры по прекращению огня и сохранению мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские мины в Черном море несут опасность для всех судов в регионе. Их находят возле берегов Турции, Румынии, Болгарии.

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