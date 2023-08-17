После провокации с турецким судном. России грозит война с НАТО в Черном море — экс-главнокомандующий силами Альянса в Европе 17 августа, 17:01 В России утверждали, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузу Sukru Okan в Черном море (Фото:marinetraffic.com)

Страна-агрессор Россия рискует разжечь войну с НАТО своими перехватами кораблей в международных водах, считает бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе (2009−2013 годы), экс-адмирал Джеймс Ставридис.

В комментарии Politico Ставридис сказал, что эскалация на море, в том числе российская провокация на турецком судне Sukru Okan, может вынудить партнеров Украины вмешаться.



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«Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации до войны на море между НАТО и РФ. НАТО не передает Украине оружие и деньги только затем, чтобы наблюдать, как Россия рушит украинскую экономику незаконной блокадой», — утверждает он.

Комментируя ситуацию с судном Sukru Okan, Ставридис заявил, что тактика россиян «равносильна пиратству». Кремлевский режим всеми силами пытается подорвать торговлю между Украиной и остальными европейскими странами.

«Если Россия начнет захватывать суда или попытается их отпугнуть, думаю, что НАТО, скорее всего, отреагирует, поддержав гуманитарный коридор для судоходства», — отметил экс-адмирал.

Он предположил, что Альянс мог бы выделить боевые самолеты НАТО и военные корабли для сопровождения судов, которые следуют в порт Одессы и из него. Ставридис также сказал, что поддержка членов НАТО, которые имеют выход к Черному морю, в частности, Турции, Румынии и Болгарии, будет означать, что Черноморский флот страны-агрессора «будет превзойден в военном плане».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США не исключают «военных решений» для защиты судов, которые идут в украинские порты на Дунае и из них.

13 августа в минобороны страны-агрессора заявили, что открыли "предупредительный огонь" по сухогрузному судну Сукру Окан (Sukru Okan) под флагом Палау в Черном море, которое направлялось в порт Измаила. По версии россиян, они требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Страна-агрессор также заявила, что высадила на борт судна «обзорную группу».

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что Украина не может подтвердить заявление минобороны России. Военно-морские силы Украины тоже не подтвердили, что россияне открывали «предупредительный огонь» по сухогрузу Sukru Okan.

Срыв зернового соглашения: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.



Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.



Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.



19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.



Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».



Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Президент Владимир Зеленский 16 августа сообщил, что за месяц после срыва зернового соглашения оккупанты уже семь раз массированно атаковали украинские порты.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если условия страны-агрессора выполнят. Агрессор хочет вывести свое продовольствие на мировые рынки, а также, как пишет агентство Reuters, восстановить связь Россельхозбанка с международной платежной системой SWIFT.



В начале августа стало известно, что глава кремлевского режима может приехать в Турцию после переговоров с Эрдоганом.



Поздно вечером 4 августа надводный дрон атаковал вблизи незаконно построенного оккупантами Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ.



Утром 4 августа ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю страны-агрессора Оленегорский горняк возле порта Новороссийск в Краснодарском крае.

