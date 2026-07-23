Россия предупредила об опасности судоходства в своих водах Черного моря на фоне украинских атак

С 8 по 20 июля было поражено не менее 124 связанных с Россией судов, в том числе 89 танкеров (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Москва предупредила, что судоходство в водах Черного моря опасно, после того как Украина активизировала атаки на связанные с Россией суда в этом районе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предупреждение адресовано всем судам в исключительной экономической зоне России в Черном море и указывает на потенциальные угрозы со стороны украинских беспилотных воздушных и морских аппаратов; оно было опубликовано Минобороны РФ в еженедельном бюллетене на сайте ведомства 22 июля.

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Исключительная экономическая зона — это морская территория, простирающаяся на расстояние до 200 морских миль от побережья; российская зона в Черном море обеспечивает доступ к ряду национальных портов, в частности к Новороссийску — ключевому региональному узлу для экспорта сырья. В то же время страна-агрессор также считает своими воды вблизи временно оккупированного Крыма.

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Сообщение Минобороны РФ появилось на фоне того, что Украина ежедневно наносит удары по судам в Черном и Азовском морях, пытаясь перекрыть потоки российского сырьевого экспорта и вынудить Кремль сесть за стол переговоров. Любые длительные перебои в экспорте нефти через Черное море могут дополнительно усилить давление на мировые рынки на фоне того, как война США с Ираном нарушает поставки через Ормузский пролив и Красное море.

Операція МоЛоЧКа / Инфографика: NV

По заявлениям Генштаба ВСУ, с 8 по 20 июля в Черном и Азовском морях было поражено не менее 124 связанных с Россией судов, в том числе 89 танкеров.

После ударов порт Новороссийска из соображений безопасности ввел временный устный запрет на судоходство в период с полуночи до 5 утра по местному времени. Одни лишь эти ограничения могут повлиять по меньшей мере на часть погрузочных работ в порту, которые обычно ведутся круглосуточно.

Россия также атакует ключевые украинские порты на Черном море, в частности Одессу и Черноморск.

17 июля войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области — пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. 19 июля россияне атаковали гражданское судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау недалеко от Одессы, в результате чего погибли 10 человек.

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20 июля танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, шедший под флагом Либерии из египетского порта Александрия в украинский порт Рени, подвергся удару примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Глава МИД Андрей Сибига назвал это очередным примером террора со стороны России. В ночь на 22 июля РФ также нанесла удар беспилотником по балкеру Golden Rose в Черном море — экипаж удалось спасти.