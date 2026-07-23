По словам главы украинского МИД, это целенаправленные удары по гражданскому судоходству (Фото: REUTERS/Umit Bektas/)

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после телефонного разговора с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.



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По словам главы украинского МИД, только с начала июля российские войска атаковали 31 торговое судно.

«Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе навигации и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», — подчеркнул Сибига.

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Он заявил, что каждая последующая российская атака должна встречать еще более жесткий санкционный ответ. Министр также поблагодарил Евросоюз за сохранение давления на Москву и согласование 21-го пакета санкций против РФ.

В ходе беседы Сибига и Каллас обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море, скоординировали позиции и подготовку к возможным сценариям дальнейшего развития событий.

Глава МИД подчеркнул, что Украине необходима срочная поддержка ЕС для обеспечения бесперебойной работы «Путей солидарности» и увеличения пропускной способности Дунайского транспортного коридора.

В последнее время Россия усилила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море. Эти удары создают угрозу для международного судоходства и поставок продовольствия в страны, зависящие от украинского экспорта.

Из-за российских атак движение по украинскому морскому коридору было заблокировано. Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН, предупреждая о риске продовольственного кризиса для миллионов людей.

В ночь на 22 июля российские войска, в частности, атаковали балкер Golden Rose. Для спасения членов экипажа Государственная пограничная служба Украины провела специальную операцию.

21 июля президент Румынии Никушор Дан заявил, что танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, был атакован минувшей ночью примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

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Весь экипаж был спасен. Трое моряков получили ранения, двое из них — ожоги. Один из членов экипажа рассказал, что румынские спасатели прибыли на помощь через 4−5 часов.

Позже глава МИД Андрей Сибига отреагировал на российский удар по судну Gas Lisbon недалеко от Румынии. Он заявил, что война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО.