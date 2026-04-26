Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за атаку на ЧАЭС (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Страна-агрессор Россия будет привлечена к ответственности за удар по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции , заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, пишет Укринформ .

Во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности в воскресенье, 26 апреля, он отметил, что укрытие на ЧАЭС требует срочного ремонта, и ЕС будет играть свою роль в этом.

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«Не сомневайтесь: Россия будет привлечена к ответственности, но ждать этого — не вариант», — заявил Домбровскис, подчеркнув, что российская атака на укрытие станции создает угрозу катастрофических последствий для всего континента.

Еврокомиссар также отметил, что Евросоюз с 1991 года выделил более 1 млрд евро на ядерную безопасность в Украине. В частности ЕС профинансировал более четверти стоимости строительства нового безопасного конфайнмента для ЧАЭС.

Первый вице-премьер-министр-министр энергетики Денис Шмыгаль 26 апреля сообщил, что Украина подписала с партнерами соглашение об открытии специального счета на восстановление нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС.

По его словам, на восстановление конфайнмента необходимо более 500 млн евро. Сейчас есть договоренности о привлечении 100 млн евро.

Ночью 14 февраля 2025 года российский беспилотник с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Там начался пожар.

Гендиректор ГСП ЧАЭС Сергей Тараканов заявил, что в результате попадания российского дрона арка нового безопасного конфайнмента (НБК) потеряла свойства полной герметизации своего внутреннего объема, однако защитная оболочка продолжает частично выполнять ключевую роль — экологическую изоляцию разрушенного энергоблока от окружающей среды.

Ранее представители Greenpeace Украина сообщали, что без срочного ремонта НБК риск обвала саркофага существенно возрастает, а ремонтные работы «почти невозможно выполнять в условиях войны».