Глава МИД Франции посетил Чернобыльскую зону и обсудил сотрудничество с Украиной в сфере ядерной безопасности

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вместе с заместителем министра энергетики Украины Николаем Колесником посетили Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщило Министерство энергетики в Telegram.

Во время визита делегация ознакомилась с результатами проведенных работ на новом безопасном конфайнменте, а также оценила состояние восстановления объекта, который был поврежден в результате целенаправленной атаки беспилотника со стороны России.

«Радиационная безопасность является одним из ключевых приоритетов министерства. Украина и Франция являются странами с большим ядерным потенциалом, поэтому должны активно сотрудничать в этой сфере», — отметил Колесник.

Минэнерго сообщило, что во время визита особый акцент сделали на угрозах, которые возникают из-за вооруженной агрессии России и действий оккупационных сил в отношении украинских ядерных объектов, в частности атомных электростанций.

В ведомстве отметили, что также обсудили возможности сотрудничества с Францией в сфере ядерной безопасности, обмена опытом и реализации совместных проектов. Речь шла, в частности, об обращении с поврежденным отработанным ядерным топливом и повышении уровня физической защиты хранилищ и объектов для захоронения радиоактивных отходов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник, 21 июля, прибыл с визитом в Киев. Он посетил место удара по метро Лукьяновка.

Удар дроном по саркофагу Чернобыльской АЭС 14 февраля — главное

Ночью 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС, начался пожар.

МАГАТЭ подтвердило взрывы на АЭС, но не упомянуло при этом Россию.

Инфографика: NV

В ГСЧС несколько раз заявляли, что превышение радиационного фона после удара не наблюдается. В то же время быстро потушить пожар не удалось. В частности, 17 февраля сообщалось, что спасатели тушат три очага тления на саркофаге. 20 февраля в ГСЧС сообщили, что используют беспилотники с тепловизорами для того, чтобы постоянно контролировать ситуацию и выявить возможные новые очаги.

7 марта на ЧАЭС полностью ликвидировали чрезвычайную ситуацию, которая возникла из-за удара российского дрона.