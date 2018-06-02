Из-за РФ НАТО создаст многотысячные силы быстрого реагирования в Европе - немецкие СМИ

НАТО планирует создать тридцатитысячные силы быстрого реагирования в Европе в дополнение к имеющимся на случай агрессии со стороны России.

Об этом сообщает Deutsche Welle в обзоре немецкой прессы.

Альянс рассчитывает, что эти отряды должны быть способными к реагированию в промежуток до 30 дней в случае необходимости.

Силы быстрого реагирования Североатлантического альянса планируют укрепить несколькими сотнями боевых самолетов и кораблей. Ожидается, что члены НАТО на саммите в июле примут соответствующее решение. По данным немецкой Welt am Sonntag, ведущую роль в новых силах должна играть Германия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал преодолевать противоречия внутри военного блока, в частности, вокруг торговой политики США и их выхода из Парижского климатического соглашения, а также споры вокруг иранской ядерной сделки.

"Сила НАТО была и есть в том, что мы стоим бок-о-бок несмотря на различные взгляды", - подчеркнул Столтенберг.

Смотрите также

В 2017 году страны НАТО, по сравнению с предыдущим годом, увеличили расходы на оборону в среднем на 2.25%. Международные группы быстрого реагирования размещены в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Четыре батальона, сформированные из представителей 15 различных государств НАТО, насчитывают около 4500 военных.