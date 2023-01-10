Главный ресурс оккупантов. С помощью мобилизации РФ хочет поддержать динамику боевых действий в Украине — спикер Восточной группировки ВСУ 10 января, 14:17 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

С помощью мобилизации Россия хочет поддержать динамику боевых действий в Украине, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во вторник, 10 января.

«Главным их ресурсом остается личный состав, а не технические ноу- хау, роботизированные системы или беспилотные аппараты. Поэтому для них необходимая мера, чтобы поддерживать градус войны и такую динамику, надеясь получать какие-то тактические успехи, и, возможно, задумываясь о предстоящем стратегическом наступлении. Но только с помощью личного состава это трудно представить», — сказал он в эфире телемарафона.

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В конце декабря начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина на фоне больших потерь в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

Позже в ГУР заявили, что дополнительная мобилизация в России может начаться 15 января.

В Генштабе ВСУ сообщали, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.

Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что Россия готовит вторую волну «частичной мобилизации» в первом квартале 2023 года.

По данным украинской разведки, Россия собирается мобилизовать 500 тысяч человек в дополнение к 300 тысячам, которые были мобилизованы ранее.

В России отрицают, что готовят вторую волну мобилизации. Путин даже заявлял, что «глупо» говорить о новом призыве. В сентябре 2022 года в Кремле также до последнего отрицали аналогичные планы, прежде чем в конце концов объявить «частичную мобилизацию».