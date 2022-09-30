Три попытки Чемберлена. В сентябре 1938 года премьер Великобритании трижды встречался с Гитлером, пытаясь уберечь Европу от новой войны 30 сентября, 09:58 Эксклюзив НВ Невилл Чемберлен и Адольф Гитлер в отеле Дреезен городка Годесберг (Фото:Журнал НВ)

В сентябре 1938 года британский премьер Невилл Чембер­лен трижды встречался с Адольфом Гитлером, пытаясь уберечь Европу от войны. Но тактика диалога с диктатором, которую и сейчас используют мировые политики, в 1930‑х закончилась трагедией.

7 сентября 1938 года в британской газете The Times вышла статья главного редактора Джеффри Доусона. В ней были такие строки: «Мы рекомендуем принять предложения, цель которых — сделать Чехословакию более однородным государством путем отделения от него чуждого ему населения, живущего по соседству с народом, с которым оно связано расовыми узами».

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Доусон давал такие бестактные советы Чехословакии, поскольку The Times служила рупором правительства. А хозяином на Даунинг-стрит в то время являлся Невилл Чемберлен. Такова была позиция его кабинета. Действующий премьер считался непревзойденным мастером личной дипломатии. Его методы уже тогда называли политикой умиротворения агрессора.

В начале 1938 года фюрер Германии Адольф Гитлер принялся собирать немецкие земли. В рейхстаге он заявил об «особых правах Германии на охрану немцев, проживающих вне рейха». В соседней Чехословакии жили 3,5 млн так называемых судетских немцев, чьи предки осели там еще в ХIII веке. За пару лет нацистская пропаганда сумела их убедить: жить с чехами им нельзя.

В последние дни сентября Франция, Великобритания, Германия и Италия подписали Мюнхенское соглашение, которое открыло рейху ворота в Судеты. В течение следующей недели немцы оккупировали эту область. Официальная Прага вынуждена была на все это согласиться.

Лондон и Париж надеялись таким образом утихомирить Берлин, избежав большой войны на континенте. Ведь всего два десятилетия назад прекратили греметь «августовские пушки».