Чем Зеленский помог Байдену и как Байден уклонился от помощи Зеленскому — Пионтковский 24 декабря, 17:40 21 декабря Зеленский выступил перед Конгрессом США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Выступление украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе произвело большое впечатление, и это помогло президенту США Джо Байдену укрепить свои позиции на фоне атак консервативных республиканцев. Такое мнение в своей колонке высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.



Он уверен, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон не только для личной встречи, но и для выступления перед конгрессменами накануне изменения состава парламента.

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«Ему нужно было это выступление в Конгрессе Зеленского в преддверии нового состава, где есть большинство республиканцев и усилились нападки трампистского крыла Республиканской партии на политику Байдена в отношении помощи Украине. В этом плане, конечно, выступление Зеленского произвело большое впечатление. Мы видели, как его прерывали овации стоя бесчисленное число раз, и это помогло Байдену укрепить свою позицию от атак консервативных республиканцев», — написал Пионтковский.

Положительным результатом для Киева стало объявление о передаче ЗРК Patriot, которую Украина давно запрашивала. Однако при этом на вопрос украинской журналистки, почему бы Америке не предоставить ракеты дальнего действия ATACMS, которые помогли бы остановить уничтожение украинской инфраструктуры, последовал уклончивый ответ Байдена, заметил публицист.

«Он объяснял, что не может согласиться на максимальную программу предоставления Украине оружия потому, что это, по его словам, нарушит как бы единство Запада, единство НАТО и ЕС. То есть, Байден дал понять, что не все из союзников США по НАТО были бы согласны с таким решением. Ну, это довольно спорный был тезис с его стороны», — считает автор.

Байден уточнил, что США хотят помочь Украине, но не желают эскалации конфликта и Третьей мировой войны.

«Получается, что тем самым Путину разрешается максимальная эскалация конфликта — до уровня геноцида украинского народа, а Запад боится ответить предоставлением Украине ракет, способных достигнуть глубины российской территории. Вот это очень слабый и неубедительный момент в западной позиции», — подчеркнул Пионтковский.

21 декабря Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.