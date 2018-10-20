ГРУ превратилось в монстра с огромным бюджетом. Но его шпионы смешат мир своим нелепым поведением

Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин

Российское ГРУ - Главное разведуправление - превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом. С его помощью Кремль стремится запугать Запад и Украину, используя отравляющие вещества, кибератаки и спецагентов. Впрочем, иногда ГРУ еще и смешит мир нелепым поведением своих “шпионов”, пишет журнал Новое Время.

Бюджет и задачи ГРУ

Денег на содержание этой структуры Кремль не жалел и не жалеет: по некоторым данным, бюджет ГРУ составляет около $5 млрд.

И ведомство старательно отрабатывает вложения. Только в последнее время его агенты засветились в скандальных случаях отравления британских граждан в самой Великобритании и были подловлены на попытках кибердиверсий в центре ЕС. А спецназ ГРУ принимал (и, вероятно, продолжает это делать) участие в сирийском конфликте, в событиях в Крыму и на Донбассе.

После реформы российской армии в 2010 году ГРУ стало называться Главным управлением Генштаба Министерства обороны. Но мировая пресса и аналитические центры продолжают использовать прежнюю аббревиатуру.

Россия с ГРУ и Россия без ГРУ - это два разных государства, говорит профессор Энтони Глис, директор британского Центра безопасности и разведки Букингемского университета. “Спецслужбы очень важны для президента Путина”, - считает он.

Могут достать любого, но неосторожны

4 марта этого года в британском городке Солсбери двое сотрудников российского разведывательного ведомства попытались отравить своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля, перешедшего на сторону британской разведки, и его дочь. По данным международных изданий Bellingcat и The Insider, попытку убийства с помощью нервно-паралитического газа Новичок осуществили два полковника ГРУ, Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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Павел Фельгенгауэр, российский военный эксперт, объясняет, почему отравлением занимались не какие‑то рядовые сотрудники, а люди в чине полковников. Мол, Чепига и Мишкин не профессиональные шпионы, а спецназовцы. “Это совсем другая категория людей, - говорит аналитик, - Они проводят диверсии, создают хаос в тылу врага”. Поэтому даже тот факт, что Скрипаль остался жив, не говорит о неудаче операции. Ведь ее целью, по мнению Фельгенгауэра, было желание показать, что ГРУ может достать любого. Даже того, кто спрятался в провинциальном британском городке.

Поведение этой пары отравителей международные эксперты называют крайне неосторожным. И, похоже, это родовая печать ГРУ.

Так, источник НВ в контрразведке СБУ на собственном опыте убедился в том, что сотрудники ГРУ зачастую игнорируют криптошифрование электронных писем, “юзают” обычную почту типа mail.ru. И даже обмениваются секретными сообщениями в общедоступных мессенджерах Skype, WhatsApp, Telegram, взломать переписку в которых не является большой проблемой для профессиональных хакеров.

Кого берут в ГРУ

Сколько в РФ таких чепиг-мишкиных, эксперты не берутся судить точно. Но, по оценкам Марга Галеотти, британского эксперта по российским спецслужбам, речь может идти о 50‑80 тыс. сотрудников.

“Спецслужбы отбирают нужных им людей сами”, - поясняет Станислав Речинский, экс-глава пресс-службы СБУ. Причем отбраковывают тех, кто сам просится на подобную службу.

Отбраковывают тех, кто сам просится на подобную службу

Скауты присматриваются к молодым офицерам и курсантам военных учебных заведений. Латвийское издание Медуза, основанное российскими журналистами, цитируя составленное экспертами разведки РФ пособие Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ, указывало: сотрудник этой службы должен уметь прыгать с парашютом, управлять дельтапланом, гусеничной техникой, применять мины, взбираться на скалы. А из психологических качеств от разведчиков требуют повышенной выносливости, склонности к риску и умения быстро перестраивать поведение по ситуации.

Хакеры ГРУ

Российская разведка многократно испытывала в Украине действия подчиненных ей хакерских группировок. Об этом НВ рассказали в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.

В отчете, который предоставили британцы, сказано, что следы российской военной разведки присутствуют в кибератаке, случившейся в октябре 2017‑го, - ее целями стали Киевский метрополитен и Одесский аэропорт. С помощью программы BadRabbit хакеры зашифровывали данные на жестких дисках, и информационные системы компаний не могли нормально работать.

Кроме того, в британском центре кибербезопасности считают ГРУ ответственным за внедрение в украинские сети вируса Петя в июне прошлого года. Вирус повлиял на деятельность целого ряда онлайн-представительств ключевых органов власти страны.

Двое хакеров ГРУ и двое сопровождающих их офицера прибыли в Нидерланды, чтобы взломать сеть Организации по запрещению химического оружия / Фото: Минобороны Нидердандов

Ключевая группировка хакеров, которая проводит подобные операции, называется APT28, отмечают в британском центре. Работают на ГРУ и Fancy Bear, а также группировки CyberCaliphate, Cyber Berkut, Tsar Team, Sandworm.

Одна из крупнейших кибер­атак, произведенная их руками, - взлом серверов Демократической партии США накануне президентских выборов в 2016 году.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №38 от 18 октября 2018 года