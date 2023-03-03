Что показывает история: чем закончится война в Украине? 3 марта, 15:39 Вероятность скорого прекращения боевых действий невелика, отмечают эксперты (Фото:УНИАН)

«Специальная военная операция» Москвы, которая должна была продлиться несколько дней, переходит в следующий год изнурительной войны.

Війна в Україні викликає сильне відчуття історичного дежавю, пише Al Jazeera з посиланням на експертів.

Як і під час радянсько-фінської війни 1939—1940 рр., російська армія загрузла й зазнає поразок від значно меншого та гірше озброєного ворога.

Обидві сторони зараз окопуються, тож постає закономірне питання: чим може закінчитись ця війна?

На думку експертів, найімовірнішим сценарієм є затяжна боротьба, що виснажить обидві сторони. А небажання визнати поразку призведе до замороженого конфлікту чи можливого непростого перемир’я.

Тож імовірність швидкого припинення бойових дій — невелика, пише видання.

Іноді найважливішим фактором у припиненні відкритого конфлікту є тиск ззовні, вважає Маргарет Макміллан, військовий історик та професорка Оксфордського університету.

«Війна Сербії проти Косова закінчилась, коли втрутилися зовнішні сили», — сказала вона Al Jazeera, маючи на увазі натовські бомбардування Сербії 1999 року.

Але ситуація в Україні не піддається прямолінійним рішенням ззовні.

Росія, на відміну від Сербії, є ядерною державою. У неї є своя військова машина та величезні резерви живої сили й ресурсів.

Війна і західні санкції завдали збитків, але не ослабили її настільки, що вона не зможе продовжувати війну. Минулого року російська економіка скоротилась лише на 2 відсотки — це значно менше, ніж очікувалося.

«Росію вже була ізольована через своє втручання на сході України у 2014 році, тому вона готова до ізоляції», — каже Джеремі Морріс, професор глобальних досліджень Орхуського університету в Данії.

«Рівень життя росіян може різко впасти, але вони ніколи не опиняться в положенні Північної Кореї — і навіть північнокорейці миряться з умовами, в яких вони живуть понад 50 років».

На відміну від Сербії, експерти не бачать сценарію, за якого західний альянс на чолі зі США нападе на Росію.

«Вирішує Україна»

Захід теоретично міг би натиснути на Україну, погрожуючи скоротити підтримку, щоб змусити її діяти так, як він вважає правильним.

Але Захід цього не робитиме, бо не в інтересах Заходу, щоб Україна впала, вважає Браніслав Сланчев, професор політології Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

За його словами, Захід знає, що будь-які тріщини в його єдності проти російської агресії лише підбадьорять Кремль.

«По суті, коли Захід вирішив, що Україна важлива… він має підтримувати їх до кінця, а це означає, що українці вирішуватимуть, коли вони мають зупинитись», — каже він.

Наразі мало доказів того, що будь-яка зі сторін готова до переговорів.

«Щоб бойові дії припинилися, обидві сторони повинні цього захотіти, — пояснює Сланчев. — Обидві сторони повинні бачити, що вони виграють більше від миру, ніж від продовження війни».

Путін, попри нищівні невдачі на полі бою, схоже, готовий до довгої боротьби і вірить, що Росія переможе.

Тим часом опитування в Україні показують, що переважна більшість населення не хоче йти на поступки Росії.

«Навіть якби вони були готові відмовитися, наприклад, від Донбасу, вони не можуть бути впевнені, що це буде кінець і що Росія не повернеться і не вимагатиме більшого», — пояснює Ден Рейтер, професор політології в Університеті Еморі.

Чому Путін не відступить

Проблема, на думку експертів, у тому, що він не має для цього стимулу.

«Це війна Путіна, — вважає професорка Макміллан. — Російський президент поставив на неї свій престиж, і чим більше втрат, тим важче [йому] відступати».

Експерти вважають, що бачення Путіна, викладене в його довгих історичних трактатах й жорстоко реалізоване в Чечні, тепер привело його до України. Але коріння світогляду Путіна, на їхню думку, лежить у більш ранніх подіях.

Путін і російська еліта відчувають глибоке приниження через розпад Радянського Союзу.

Марія Попова, ад’юнкт-професорка порівняльної політології в Університеті Макгілла, стверджує, що Путін прагне відновити імперський престиж Росії та виправити історичні помилки.

Російська панівна еліта розглядала розпад Радянського Союзу просто як реконфігурацію, за якої колишні радянські республіки «продовжать бути разом», сказала Попова Al Jazeera, тоді як Україна побачила в цьому можливість стати повністю незалежною.

Для України це було «цивілізованим розлученням», а для Росії «переписуванням присяг», пояснює Попова. Ця різниця у баченні двох країн тепер вилилась у війну.

Володимир Путін відсвяткував анексію українських територій / Фото: Getty Images

Вічна війна?

Деякі спостерігачі припускають, що поразки на полі бою можуть призвести до падіння Путіна. Зрештою, поразки Росії в Кримській війні в XIX столітті, а також втрати в Японії та в Афганістані у XX столітті стали каталізатором глибоких внутрішніх змін.

Затяжна й дорога Перша світова війна призвела до більшовицької революції 1917 року.

Але для аналітиків, таких як Морріс, перспектива усунення Путіна вкрай малоймовірна, а шанси на те, що його наступник змінить політику РФ, — ще менші.

І це має прямі наслідки для війни в Україні.

«Не думаю, що це може закінчитись, поки Путін при владі, — каже Сланчев. — Навіть якщо українці відтіснять росіян до кордонів, поки він при владі, не думаю, що він піде на переговори».

Затяжні конфлікти допомогли Росії створити прокремлівські анклави в Україні (Донбас), Грузії (Південна Осетія та Абхазія), Молдові (Придністров'я) та Азербайджані (Нагірний Карабах).

Нинішня війна відрізняється тим, що Захід допомагає повернути Україні захоплені Росією території.

А проте, якщо Сланчев має рацію, обом сторонам загрожує вічна війна, пише видання.

Це може закінчитись чимось на зразок Корейського півострова з демілітаризованою зоною між територією, контрольованою Україною і Росією, або нескінченним конфліктом, який періодично спалахує, що зрештою призведе до непростого перемир’я.

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