Россия ведет в Украине свою третью пропагандистскую войну. Две предыдущие закончились революциями — историк Зубов 2 марта, 21:45 Участие России в Первой мировой войне привело к большевистскому перевороту (Фото:УИНП)

Когда цели войны туманны, население воюющей страны быстро пропитывается революционными настроениями, написал в своей колонке российский историк Андрей Зубов. Так уже дважды было в России в ХХ веке.



По его словам, история знает примеры храброго отпора русских «алчному агрессору» — в 1812 и 1941—1945 годах. Но были и примеры иного рода.

«Когда цели войны туманны и являются чистой пропагандой, как, например, борьба против тевтонства за славянство в Первой мировой войне, они быстро перестают вдохновлять, если приходится нести тяжкие потери и испытывать горечь поражений и ретирад. Такие пропагандистские войны в России, да и не только в ней, заканчиваются революцией», — написал Зубов, отметив, что события 1914—1918 годов вызвали революционное брожение и в Германии, и во Франции и даже в Англии.

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Еще более ярким примером историк считает поражение Российской империи в битве за господство на Тихом океане 1904—1905 годов.

«Россия сорвала… все переговоры с Японией, желавшей уладить спор миром, жаждала войны, была уверена в победе над „макаками“, как не стеснялся называть японцев император Николай II, а в итоге мы сами оказались „кое-каки“, и полуторалетнее перманентное поражение завершилось сокрушительным революционным взрывом и выросшим на два миллиарда золотых рублей государственным долгом», — отметил Зубов.

По его мнению, кремлевским правителям нет смысла надеяться на «усталость» Украины и Запада в нынешней войне, зато стоит готовиться к революции. «История не дает надежды на иной сюжет в ближайшем будущем», — резюмировал автор.