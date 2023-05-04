«Серьезные договоренности по оружию». В МИД объяснили важность визита Зеленского в Финляндию 4 мая, 14:13 3 мая Зеленский посетил Финляндию с неанонсированным визитом (Фото:ОП)

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию важен, так как имеет две составляющие. Речь идет о результатах переговоров с руководство страны в вопросе усиления украинской безопасности, а также участие в саммите Северных стран.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис в интервью Радио Свобода.

На вопрос о том, могут ли быть договоренности, которые не были озвучены публично, дипломат ответил утвердительно.

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«Конечно, договоренности конкретные о предоставлении конкретного вооружения на сегодняшний день, насколько я знаю, подробно не обнародовались. Но, поверьте, там достаточно серьезные договоренности, которые значительно усилит украинскую безопасность», — сказал он.

Перебийнис добавил, что участие Зеленского в саммите Северных стран показывает чрезвычайно мощную поддержку Киева со стороны Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.

«Мы в Северных странах фиксируем самую большую фактически в Европе помощь общественной украинской борьбе против российской агрессии, а также вступления Украины в ЕС и НАТО. Потому состоялся еще и саммит с лидерами этих стран. Сейчас уже обнародовано совместное заявление, где мы можем увидеть результаты. А результаты — это дальнейшая военная поддержка, поддержка оружием и военной техникой, которую уже предоставили и которая будет еще предоставлена. Там сказано о новых пакетах. Поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка в реализации формулы президента, создание специального трибунала и так далее», — добавил заместитель главы МИД.

Дипломат также подчеркнул, что визит важен с точки зрения обеспечения будущей победы Украины.

3 мая Зеленский по приглашению прибыл с визитом в Финляндию. Во время визита он встретился со своим коллегой Саули Ниинисте.