Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой, нет никаких причин блокировать поддержку Киева — Моравецкий 16 января, 15:32 Моравецкий призвал Германию предоставить Украине все виды вооружений для борьбы с РФ (Фото:Piroschka van de Wouw/Reuters)

Поражение Украины в войне против России может стать прелюдией к Третьей мировой, поэтому нет причин блокировать поддержку Киева, заявил премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий.

«Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дело на неопределенный срок. Я призываю правительство Германии действовать решительно, поставляя Украине все виды вооружений», — сказал он во время визита в Берлин.

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Моравецкий также добавил, что сегодня Польша, Германия и Европа находятся в уникальной точке истории, когда 30 лет либерального мира обернулись десятилетиями иллюзий.

«Западная Европа слишком легко поверила в то, что русского медведя можно приручить. Сделка с Россией — это как договор с дьяволом. Она стала петлей на шее стран, зависящих от российского газа. То, что для Запада было просто вопросом неудачных бизнес-интересов, стало вопросом жизни и смерти для таких стран, как Украина и Польша», — резюмировал он.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.