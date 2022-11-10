Несет ли угрозу Путину уход армии РФ из Херсона — анализирует Портников 10 ноября, 17:30 Путин полностью полагается на свой силовой аппарат (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин опирается на эффективный силовой аппарат, поэтому никаких последствий для него из-за потери украинских территорий на правобережье Днепра не наступит. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал журналист Виталий Портников.



По его убеждению, все реакции в Москве на бегство из Херсона срежиссированы, в том числе — так называемое недовольство «патриотов».

«Когда был потерян Лиман, была одна режиссура, были протесты, заявления о том, что нужно разжаловать генерала [Александра] Лапина. Сейчас, когда генерал [Сергей] Суровикин принял решение, что Россия должна покинуть Херсон, — полностью единодушное „за“, все довольны, все говорят, какой герой Суровикин, какой он молодец. И сравнивают то, что Суровикин оставил Херсон, с тем, как фельдмаршал Михаил Кутузов оставил Москву [в 1812 году]. Мы видим, что для кремлевского режима никаких угроз с точки зрения дальнейших боевых действий в Украине политически нет», — сказал Портников.

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Если бы до сих пор существовал СССР, потерю Херсона вообще можно было бы скрыть от российского населения, предположил обозреватель. В наши дни распространение информации неизбежно, впрочем, в тоталитарной стране, каковой является РФ, мнение общества о действиях власти все равно не имеет никакого значения.

«Я вас убеждаю, что даже если бы какая-то армия сейчас вошла во Владивосток, а какая-то — в Белгород, тоже нашлись бы объяснения, почему это хорошо и почему надо за это поблагодарить Владимира Владимировича Путина. „А в Москве-то врага нет!“ Могу написать 55 объяснений, почему все правильно делается. Так что в этой ситуации я абсолютно спокоен за судьбу кремлевского режима и лично Владимира Владимировича, ему удалось такой эффективный силовой аппарат создать за эти годы», — добавил журналист.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил 10 ноября, что на Херсонском направлении были разрушены логистические пути и нарушена система управления войсками противника, что заставило оккупантов бежать.