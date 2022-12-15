«Конец войны уже понятен». Чем быстрее Россия признает трагическую ошибку, тем дольше будет жить Путин — Зеленский 15 декабря, 17:55 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский считает, что чем быстрее российский диктатор Владимир Путин признает, что не сможет победить в полномасштабной войне против Украины, тем дольше он и его окружение проживут.



Об этом он сказал в интервью The Economist.

На вопрос, как Зеленский демонстрирует главе Кремля, что тот не может выиграть развязанную им войну, президент Украины ответил: «Конец уже понятен». Он настаивает, что ВСУ должны идти к своим границам, потому что если этого не произойдет «он [Путин] вернется».

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Также Зеленский подчеркнул, что нужно смотреть на реальную картину, когда весь мир демонстрирует «не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию нужно платить».

«Чем быстрее закончится война и если Россия пойдет по пути признания трагической ошибки ее начала, тем дольше российский президент сможет сохранить свою жизнь и жизнь своего окружения», — сказал президент.

12 декабря Зеленский предложил России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество. В Кремле заговорили о перспективе «новогоднего перемирия» между украинскими военными и российскими оккупантами и сделали вид, что призыва не услышали. Мировые лидеры неоднократно отмечали, что любое «перемирие» сейчас Россия может использовать для усиления и перегруппировки своих войск, чтобы снова потом атаковать Украину.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях.