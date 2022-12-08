Маск, Си и другие. У кого Зеленский и «дух Украины» выиграли звание Человека года по версии Time 8 декабря, 07:21 В 2021 году человеком года Time признал Илона Маска (Фото:Patrick Pleul/Pool via Reuters)

7 декабря журнал Time обнародовал имена победителей рейтинга личностей и организаций, которые оказали наибольшее влияние на мир в 2022 году в политике, спорте, искусстве и т. д. В наиболее престижной номинации — Человек года — редакция отдала предпочтение украинскому президенту Владимиру Зеленскому и «духу Украины», благодаря которому страна отражает агрессию террористической РФ. Кто еще попал в шорт-лист этой номинации — в материале НВ.



5 декабря была названа десятка претендентов на звание человека 2022 года.

Каждый год, начиная с 1927-го, журнал в декабре размещает на обложке портреты активистов, политических лидеров, знаменитостей и деятелей здравоохранения, подчеркивая их влияние. По версии Time, «человеком года» может стать группа лиц и даже нематериальный объект, как произошло в 2022-м: кроме Владимира Зеленского, был отмечен «дух Украины».

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Об остальных соискателях титула персоны 2022 года написало издание Today — партнер проекта.

Си Цзиньпин

Перед зимними Олимпийскими играми председатель КНР встретился с диктатором Владимиром Путиным, они вместе высказались против неких «внешних сил», диктующих мировой порядок. Во время сентябрьской встречи, первой после вторжения России в Украину, Си Цзиньпин назвал Путина своим «старым другом» и заявил, что Китай поддерживает «ключевые интересы» РФ.

В августе Китай провел масштабные военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В октябре Си начал исторический третий пятилетний срок в качестве лидера Коммунистической партии Китая.

Верховный суд США

В 2022 году Верховный суд вызвал ожесточенные споры и дебаты в Штатах по вопросам прав на аборт и контроля над оружием.

Так, в июне суд принял историческое решение по отмене вердикта в деле Роу против Уэйда, положив конец почти 50-летней конституционной защите права на аборт. Позже в том же месяце отменил принятый в Нью-Йорке закон, ограничивавший право граждан на ношение оружия вне дома.

В октябре первая чернокожая женщина-судья, Кетанджи Браун Джексон, начала свою каденцию в Верховном суде США.

Илон Маск

Человек года 2021.

В этом году миллиардер возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes. В октябре он приобрел социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. После этой сделки Маск подвергся критике, поскольку уволил нескольких высших руководителей компании, около половины из 7500 сотрудников платформы и ввел услугу подписки, которая позволяет пользователям оплачивать «синюю птичку» — доказательство верифицированного аккаунта.

Лиз Чейни

После нападения на Капитолий 6 января 2021 года член Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни (дочь бывшего вице-президента Дика Чейни) постоянно заявляла о поддержке импичмента бывшего президента Дональда Трампа, который оказал большое влияние на ее политическую карьеру.

Лиз Чейни лишилась места в Конгрессе из-за оппозиции Трампу / Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В августе конгрессвумен уступила на праймериз в Вайоминге своей оппонентке Гарриет Хагеман, которую поддерживал Трамп. После чего заявила, что сделает все, что потребуется, чтобы не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет на следующих выборах.

Маккензи Скотт

Владелица 4%-ной доли в Amazon, компании, основанной ее бывшим мужем Джеффом Безосом, Маккензи Скотт в мае вошла в историю, пожертвовав 122,6 миллиона долларов организации Big Brothers Big Sisters of America, целью которой является помощь детям в раскрытии их потенциала путем установления прочных отношений с менторами-наставниками по всей стране. Вклад Скотт стал самым крупным пожертвованием, сделанным одним человеком за 118 лет существования организации.

В ноябре миллиардер-филантроп сообщила, что только в этом году пожертвовала почти 2 миллиарда долларов 343 организациям, занимающимся поддержкой малообеспеченных сообществ.

Протестующие в Иране

После того, как в сентябре стало известно о смерти Махсы Амини, 22-летней женщины из иранского Курдистана, волна гражданских беспорядков и протестов против правительства быстро распространилась по всей стране, а также по всему миру.

На момент смерти Амини, которая была начинающим юристом, находилась под стражей в полиции нравов в Тегеране. Ее обвинили в нарушении обязательного дресс-кода, предписывающего, как носить хиджаб.

После начала демонстраций иранское правительство ввело ограничения на доступ к социальным сетям и Интернету. Женщины в Иране продолжили акции неповиновения. Они демонстративно стригли волосы и сжигали хиджабы.

Рон Десантис

Губернатор Флориды в марте подписал законопроект, запрещающий преподавание сексуальной ориентации и гендерной идентичности от детского сада до третьего класса, а также выступил против обсуждения этой темы учителями и школьниками. Компания Disney заявила о своем несогласии с законом, в результате Десантис потребовал отмены привилегий этой компании во Флориде, которые действовали 55 лет.

Победа на осенних выборах губернатора закрепила за ним статус альтернативы Трампу в Республиканской партии на приближающихся президентских выборах в США.

Джанет Йеллен

В начале этого года министр финансов США объявила о запуске первой партии монетного двора по программе Американские женские четвертаки. Цель проекта — поместить профили известных американок на 25-центовую монету, первой стала чернокожая поэтесса Майя Энджелоу.

В год повышенных инфляционных ожиданий Йеллен занималась разработкой превентивных мер по недопущению рецессии. Она много путешествовала по стране, чтобы вселить в людей уверенность в экономическом прогрессе после пандемии COVID-19.

Борцы за контроль над продажей оружия

К концу ноября число массовых расстрелов в США превысило 600 — тревожная статистика фиксируется в стране третий год подряд. Среди громких шутингов — нападение на расовой почве в мае в продуктовом магазине в Буффало, в результате которого погибли десять человек, и трагедия в начальной школе в Увальде, там погибли 19 учеников и два учителя.

Мемориал в память о жертвах расстрела в Увальде / Фото: REUTERS/Marco Bello

Сторонники контроля над оборотом оружия сплотились. 11 июня по всей стране прошло более 450 демонстраций с целью подтолкнуть законодателей к действиям против насилия. На следующий день демократы и республиканцы в Конгрессе, выступавшие с противоположных позиций в дебатах на эту тему, объявили, что пришли к рамочному соглашению о новом законодательстве, которое ужесточит требования к покупателям огнестрельного оружия.