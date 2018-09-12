13 сентября 2018, четверг

Чехия решила перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

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Иллюстративное фото
Фото: Claudio Vessuti / Flickr

Иллюстративное фото

Власти Чехии объявили о решении перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Radio Praha.

Согласно заявлению, первым шагом в этом направлении станет открытие Чешского дома в Иерусалиме.

Решение по переносу дипломатического представительства было принято на совещании президента Чехии Милоша Земана, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, председателя нижней палаты парламента, министра иностранных дел и министра обороны.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало из Тель-Авива.

В этот же день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что в Иерусалиме откроется почетное консульство страны.

Чехия, Венгрия и Румыния – единственные из стран ЕС, кто выступили против общей критической резолюции Евросоюза о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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