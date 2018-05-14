Чехия объявила об открытии в Иерусалиме почетного консульства

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Бабиш поддерживает начинания Израиля
@VeraJourova

Бабиш поддерживает начинания Израиля

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что в Иерусалиме в конце мая откроется почетное консульство страны.

Об этом сказано в письме Бабиша к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Кроме того, Бабиш выразил готовность к открытию Чешского дома в Иерусалиме уже к концу года, который призван к развитию торгового сотрудничества и межличностного обмена.

"Я рад, что Чешская Республика вновь откроет свое почетное консульство в Иерусалиме к концу мая", - отметил Бабиш.

Также в Праге ожидают визита высшего руководства Израиля

Ранее три страны ЕС, среди которых и Чехия, выступили против общей критической резолюции Евросоюза о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива. В ходе массовых акций протеста погибло по меньшей мере 30 палестинцев. В ЦАХАЛ заявили, что израильские военные открывают огонь по террористам, которые под прикрытием протестов пытаются взорвать ограждения и прорвать границу.

Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии лично не присутствовал, но выступил с приветственной речью по этому поводу.

Массовые акции протеста на границе с сектором Газа, которые сопровождаются кровавыми столкновениями палестинцев и бойцов ЦАХАЛ, начались 30 марта.

Протестующие требуют у Израиля права вернуться на территории, покинутые во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.

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