Чехия объявила об открытии в Иерусалиме почетного консульства

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что в Иерусалиме в конце мая откроется почетное консульство страны.

Об этом сказано в письме Бабиша к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Кроме того, Бабиш выразил готовность к открытию Чешского дома в Иерусалиме уже к концу года, который призван к развитию торгового сотрудничества и межличностного обмена.

"Я рад, что Чешская Республика вновь откроет свое почетное консульство в Иерусалиме к концу мая", - отметил Бабиш.

Congratulations on 70 years of Israel’s independence! It is impressive to see how quickly its people have built such a prosperous and democratic society from scratch. I am proud of the key role that Czechoslovakia played in the birth of the State of Israel. pic.twitter.com/TKdRgWYkoR