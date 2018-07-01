01 июля 2018, воскресенье

Чехия и Венгрия опровергли заключение с Германией соглашения по беженцам

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Мигранты на границе Греции и Македонии Афганистана (иллюстративное фото)

Мигранты на границе Греции и Македонии Афганистана (иллюстративное фото)

Чехия и Венгрия опровергают информацию о том, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.

Об этом сообщает DW.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал сообщение о договоренности "полной глупостью".

"Германия не обращалась к нам, и в настоящий момент я не стал бы подписывать такое соглашение", - сказал он.

По его словам, Ччехия не планирует никаких переговоров.

"Причин для этого нет. Мы это решительно отвергаем", - подчеркнул Бабиш, говоря о возможности принятия мигрантов с немецкой границы. 

Еще перед саммитом ЕС 28-29 июня, на котором был достигнут ряд договоренностей по мигрантам, премьер Чехии заявлял, что Прага не станет заключать с Берлином двустороннего соглашения по возвращению беженцев.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявил, что Будапешт не заключал с Берлином никаких договоренностей по беженцам. В беседе с агентством Reuters Ковач назвал невозможным, "чтобы мигранты оказывались в Венгрии, предварительно не въехав в какую-либо другую страну ЕС".

"В 2015 году Германия пыталась сделать нас первой страной въезда, и мы от этого еще тогда отказались", - напомнил Ковач.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о заключении соглашения с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, которые пытаются въехать в ФРГ. Речь идет о Бельгии, Венгрии, Дании, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

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