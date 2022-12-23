Россия не должна влиять на события в Европе, как сегодня — МИД Чехии 23 декабря, 12:53 Ян Липовский (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Россия не должна влиять на события в Европе, как это происходит сегодня, будь то из-за высоких цен на энергоносители, дезинформационной войны или причинения искусственных волн миграции.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски, пишет Ceske Noviny.

По его словам, Россия должна получить сигнал от Европы, что она больше не сможет повторить такую агрессию, как в Украине.

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Министр прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что необходимо подумать о том, какие «гарантии безопасности» Запад готов предоставить РФ.

«Я думал, что главным образом необходимо, чтобы Россия дала гарантии безопасности своим соседям, что она не будет на них нападать. Я считал, что важно, чтобы не было никакого распределения без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии. Российское руководство должно нести ответственность за начало агрессивной войны и попытку силой изменить границы в Европе», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.