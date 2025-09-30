Чехия запретила въезд российским дипломатам, не имеющим аккредитации

Во вторник, 30 сентября, правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации от Праги.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Липавский рассказал, что именно он был инициатором этого решения.

«Сегодня правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Чехии. Эта мера применяется в международных аэропортах», — написал он.

Он также подчеркнул, что количество диверсионных операций растет, и «мы не будем рисковать из-за агентов под дипломатическим прикрытием».

«Мы подаем пример другим странам и я буду и дальше добиваться самых строгих мер на уровне всего Шенгена. Мы защитим Чехию», — добавил он.

15 сентября издание Euractiv сообщило, что страны ЕС рассматривают возможность ограничить выдачу туристических виз для россиян и контролировать передвижение российских дипломатов на своей территории. Такие меры могут стать частью нового ожидаемого на этой неделе пакета санкций против Кремля.

15 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что санкции ЕС против России недостаточно строгие, подчеркнув, что Европа продолжает покупать российскую нефть. Он добавил, что готов вводить собственные ограничения, но европейские страны должны усилить свои меры в соответствии с его действиями.

14 августа пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста заявила, что в сентябре ЕС может утвердить 19-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Пресс-секретарь не предоставила деталей относительно нового санкционного пакета. Однако она подчеркнула, что Евросоюз будет продолжать давление на Россию, поскольку понимает эффективность санкций.