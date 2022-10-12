Вам здесь не рады. Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам с туристическими визами 12 октября, 19:01 Акция протеста в Праге 10 октября 2022 года после ракетных ударов РФ по Украине (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Чехия с 25 октября запретит въезд граждан страны-агрессора России с туристическими визами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии в среду, 12 октября.

Чешский глава МИД Ян Липавский подчеркнул, что, «пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и людей, которые просто едут на работу», через международный аэропорт в Чехию каждый день выезжают 200 россиян.

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Согласно новому решению чешского правительства, запрет на въезд введут для граждан России с шенгенской визой, выданной любой из стран ЕС, которые прибывают через международный аэропорт «с целью туризма, спорта или культуры».



Мера начнет действовать 25 октября. Также в МИД Чехии сообщили, что разрешат въезд беларусским студентам, получившим международную стипендию, и что украинские студенты теперь смогут поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС.



12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



После объявления в России «частичной мобилизации» на фоне больших потерь войск РФ в Украине россияне начали массово покидать страну.

30 сентября выдачу туристических виз россиянам приостановила Финляндия.