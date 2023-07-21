Важная помощь. Чехия за последние месяцы передала Украине несколько десятков танков Т-72 21 июля, 19:13 Танк Т-72 (Фото:via Wikipedia)

Чехия за последние месяцы смогла передать Украине несколько десятков танков Т-72. За это от Германии она уже получила пять танков Leopard 2A4.

Об этом заявил министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает České noviny.

Чешский министр встретилась со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Чехия хочет присоединения к немецкому тендеру на закупку боевых танков Leopard в новой версии 2A8.

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Чешская армия сейчас использует модернизированные танки T-72M4CZ. За последние месяцы она поставила Украине несколько десятков старых версий Т-72.

За эту помощь Чехия получит 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Bpz3 Büffel.

Чернохова сообщила в пятницу, 21 июля, что Чехия уже получила пять танков, остальные должны прибыть до конца года, а ремонтно-эвакуационная машина — весной 2024 года.

Отмечается, что во время встречи чиновники обсудили войну в Украине. Писториус заявил, что демократические страны будут продолжать поддерживать страну, которая подверглась нападению России, столько, сколько это будет необходимо.

«Ужасная война, которую российский диктатор Владимир Путин ведет против Украины, является преступлением», — сказал он.

7 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия предоставит Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч единиц боеприпасов крупного калибра, а также будет готовить украинских пилотов для самолетов F-16.