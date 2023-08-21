Чехия создаст программу добровольного возвращения украинских беженцев

21 августа, 02:30
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Українці закордоном (Фото:Ritzau Scanpix/Claus Fisker via REUTERS)

Українці закордоном (Фото:Ritzau Scanpix/Claus Fisker via REUTERS)

Чехия разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину. Она, в частности, предполагает оказание помощи и возмещение части расходов при возвращении

Об этом сообщает Radio Prague International.

Правительство планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства.

Об этом говорится в проекте шестой поправки в закон, известный как lex Ukrajina, который касается прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии. По данным МВД Чехии, в стране находится 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них женщины и дети.

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«Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не является удовлетворительной, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении», — говорится в сопроводительной записке к поправке.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чехия Беженцы Война в Украине Украина-Чехия Война России против Украины

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