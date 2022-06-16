Власти Чехии назвали восстановление Украины приоритетом во время председательства в Евросоюзе 16 июня, 04:16 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Чехии Петр Фиала (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что послевоенное восстановление Украины станет одним из приоритетов для его страны во время председательства в Евросоюзе.

Об этом сообщает Blesk.

«Можно сказать, что мир уже не будет прежним после российской агрессии в Украине. Нам придется сосредоточиться на послевоенном восстановлении Украины», — заявил Фиала.

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Фиала очертил пять главных приоритетов чешского председательства в ЕС:

Преодоление кризиса беженцев

Послевоенное восстановление Украины

Энергетическая безопасность

Стратегическая устойчивость европейской экономики

Укрепление обороноспособности

Устойчивость демократии

«Наш уникальный исторический опыт российской оккупации научил нас тому, что мы можем противостоять трудным моментам, помогать друг другу и отстаивать то, что правильно. После трех лет подготовки мы возьмемся за эту задачу уверенно и в то же время с осознанием ответственности за результат», — заявил Фиала.

Еврокомиссия объявит о своем решении по поводу заявок Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС в пятницу, 17 июня.

Журналист Рикард Йозвяк после дебатов в Еврокомиссии 13 июня заявил, что, по его информации, Украине и Молдове готовы предоставить статус кандидата с условиями, а вопросы по Грузии остаются.

Представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.



Заявка Украины на вступление в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



Урсула фон дер Ляйен, которая снова посетила Киев 11 июня, заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца недели (17 июня).

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