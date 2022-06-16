Власти Чехии назвали восстановление Украины приоритетом во время председательства в Евросоюзе

16 июня, 04:16
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что послевоенное восстановление Украины станет одним из приоритетов для его страны во время председательства в Евросоюзе.

Об этом сообщает Blesk.

«Можно сказать, что мир уже не будет прежним после российской агрессии в Украине. Нам придется сосредоточиться на послевоенном восстановлении Украины», — заявил Фиала.

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Фиала очертил пять главных приоритетов чешского председательства в ЕС:

  • Преодоление кризиса беженцев
  • Послевоенное восстановление Украины
  • Энергетическая безопасность
  • Стратегическая устойчивость европейской экономики
  • Укрепление обороноспособности
  • Устойчивость демократии

«Наш уникальный исторический опыт российской оккупации научил нас тому, что мы можем противостоять трудным моментам, помогать друг другу и отстаивать то, что правильно. После трех лет подготовки мы возьмемся за эту задачу уверенно и в то же время с осознанием ответственности за результат», — заявил Фиала.

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Еврокомиссия объявит о своем решении по поводу заявок Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС в пятницу, 17 июня.

Журналист Рикард Йозвяк после дебатов в Еврокомиссии 13 июня заявил, что, по его информации, Украине и Молдове готовы предоставить статус кандидата с условиями, а вопросы по Грузии остаются.

Представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.

Заявка Украины на вступление в ЕС

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28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Урсула фон дер Ляйен, которая снова посетила Киев 11 июня, заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца недели (17 июня).

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Чехия Евросоюз Восстановление Война в Украине Петр Фиала Война России против Украины Восстановление Украины

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