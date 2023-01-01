Чехия прекратила сотрудничество с институтом ядерных исследований в России

1 января, 18:14
Поделиться:
Чехия уже не сотрудничает с российским Объединенным институтом ядерных исследований (Фото:Vlasta Juricek/flickr)

Чехия уже не сотрудничает с российским Объединенным институтом ядерных исследований (Фото:Vlasta Juricek/flickr)

Чехия больше не будет сотрудничать с российским Объединенным институтом ядерных исследований из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Radio Prague.

Действие соглашения Чехии с российским Объединенным институтом ядерных исследований завершилось 31 декабря 2022 года — его не продлили из-за полномасштабной войны России против Украины.

Видео дня

В постановлении о прекращении сотрудничества сказано, что сохранение участия в деятельности института выглядело бы косвенным «игнорированием того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека».

Читайте также:

Отказ от продолжения сотрудничества был инициирован еще в апреле 2022 года. Перед этим Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих работников в деятельности ОИЯИ. Летом президент Милош Земан подписал постановление о полной приостановке сотрудничества за день до наступления 2023 года.

С начала полномасштабного вторжения РФ Чехия активно поддерживает Украину — на дипломатическом уровне и предоставляя вооружение. Земан считает, что большая война стала важнейшим событием 2022 года и является угрозой глобальной безопасности, в том числе и Чехии.

https://www.youtube.com/watch?v=38FgEcV2iGk
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Чехия Соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X