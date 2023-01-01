Чехия прекратила сотрудничество с институтом ядерных исследований в России 1 января, 18:14 Чехия уже не сотрудничает с российским Объединенным институтом ядерных исследований (Фото:Vlasta Juricek/flickr)

Чехия больше не будет сотрудничать с российским Объединенным институтом ядерных исследований из-за вторжения РФ в Украину.



Об этом сообщает Radio Prague.

Действие соглашения Чехии с российским Объединенным институтом ядерных исследований завершилось 31 декабря 2022 года — его не продлили из-за полномасштабной войны России против Украины.

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В постановлении о прекращении сотрудничества сказано, что сохранение участия в деятельности института выглядело бы косвенным «игнорированием того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека».



Отказ от продолжения сотрудничества был инициирован еще в апреле 2022 года. Перед этим Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих работников в деятельности ОИЯИ. Летом президент Милош Земан подписал постановление о полной приостановке сотрудничества за день до наступления 2023 года.

С начала полномасштабного вторжения РФ Чехия активно поддерживает Украину — на дипломатическом уровне и предоставляя вооружение. Земан считает, что большая война стала важнейшим событием 2022 года и является угрозой глобальной безопасности, в том числе и Чехии.

