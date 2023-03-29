«Нанести сильный удар». В МИД Чехии призвали навсегда покончить с российским империализмом 29 марта, 03:02 Ян Липовский призвал сделать все ради победы над РФ (Фото:Jan Lipavský/Facebook)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский считает, что партнеры Украины должны сделать все возможное ради победы над Россией.

Об этом сообщает Novinky.



«Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к краже территорий других стран», — заявил Липовский.

Видео дня

Он отметил, что Чехия, возможно, и не играет ключевой роли в военной помощи Украине, но подает пример другим странам.

«И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью — и мы это делаем — и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия несет миру. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу», — заявил глава МИД.

Ранее чешский журналист Ондра Соукуп в интервью Radio NV рассказал, что Чехия предложила оружие Украине в первый день полномасштабного вторжения России.