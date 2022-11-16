Парламент Чехии принял резолюцию о признании режима РФ террористическим 16 ноября, 12:24 Палата депутатов Чехии приняла резолюцию, в которой нынешний режим РФ признан террористическим (Фото:Jan Baborak/Unsplash)

Парламент Чехии принял резолюцию, в которой нынешний режим РФ признается террористическим из-за атак на гражданское население Украины.

За соответствующий документ проголосовали 129 представителей нижней палаты чешского парламента — Палаты депутатов.

Чешские депутаты осудили широкомасштабные атаки на украинское гражданское население и ключевую энергетическую инфраструктуру страны.

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На сайте парламента также обнародовали ключевые пункты резолюции. Этот документ:

осуждает российскую агрессию в Украине;

осуждает, в частности, широкомасштабные нападения на гражданское население, гражданские объекты и ключевую энергетическую инфраструктуру. Отмечается, это является очевидной попыткой достижения политических целей путем запугивания гражданского населения и соответствует террористическим методам ;

; отмечает, что эти атаки вызывают повсеместное сокращение или прекращение поставок энергии, воды или тепла, подвергая опасности гражданское население. Обстрелы и размещение военных подразделений на площадке Запорожской АЭС представляют угрозу не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применить ядерное оружие, а также ложные и необоснованные обвинения в том, что Украина планирует применить оружие массового уничтожения, являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейской безопасности;

в соответствии с резолюцией ПАСЕ, характеризует нынешний российский режим как террористический ;

; не признает результаты так называемых « референдумов», проведенных Россией на суверенной территории Украины в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, целью которых является легитимизация российской агрессии и аннексии украинской территории;

референдумов», проведенных Россией на суверенной территории Украины в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, целью которых является легитимизация российской агрессии и аннексии украинской территории; выражает свою поддержку созданию специального трибунала для расследования военных преступлений России в Украине;

выражает свою поддержку и благодарность правительству Чехии за помощь, которую оно до сих пор оказывало Украине, будь то гуманитарная, экономическая, политическая, дипломатическая или в виде военных поставок.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко прокомментировал решение парламента Чехии признать режим РФ террористическим.

«Агрессор каждый день закрепляет этот статус убийством гражданских и разрушением мирных городов Украины. Если кто-то поступает как террорист, то он террорист. Именно таков режим Путина, именно такова Россия», — написал он в своем Facebook.

Корниенко добавил, что признание этого факта уже первый шаг к наказанию за все преступления, которые Россия совершила в этой разрушительной войне.

Украина призывает мировое сообщество признать Россию государством-террористом в ответ на попытку аннексии новых украинских территорий и развязанную войну.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие данной резолюции ПАСЕ «мощным сигналом мировому сообществу».

Днем 15 ноября РФ нанесла новый массированный ракетный удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.



